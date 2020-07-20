Maserati представила свой первый гибрид

Итальянская компания Maserati представила первую в своей истории модель с электрифицированной силовой установкой – седан Ghibli Hybrid. Серийное производство новинки стартует в сентябре, а в продажу она поступит до конца нынешнего года. В дальнейшем гибридные силовые установки получат и другие модели итальянской марки, в том числе Quattroporte и Levante, пишет портал Autonews.ru.

Седан Maserati Ghibli Hybrid оснащен модернизированной 2,0-литровой «турбочетверкой», применяемой в автомобилях Alfa Romeo. Двигатель работает вместе со стартер-генератором на 48 вольт по схеме «мягкий гибрид» – бортовая электрическая система накапливает энергию при торможении и замедлении, подзаряжая небольшую батарею в днище машины. Трансмиссия – специально настроенный 8-ступенчатый «автомат» ZF.

Энергия питает электрический компрессор, что уменьшает расход горючего и обеспечивает дополнительную тягу при резких ускорениях. Силовая установка в пике развивает 330 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Maserati Ghibli Hybrid способен набирать первую «сотню» за 5,7 с, а максимальная скорость составила 255 км/ч. В компании отметили, что агрегаты выдают на 25% меньше вредных выбросов по сравнению со стандартным бензиновым мотором V6.

Внешне от обычного седана Maserati Ghibli гибрид можно отличить благодаря слегка измененной радиаторной решетке, синим декоративным элементам и суппортам тормозных механизмов такого же цвета, который намекает на электрифицированную установку.

В салоне появилась цифровая приборная панель с новой графикой, а также 10,1-дюймовый тачскрин высокого разрешения последней версии информационно-развлекательного комплекса MIA на платформе Android, у которого улучшилось время отклика. Рядом функций можно управлять при помощи голосовых команд.

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