Moody's пересмотрел прогноз по рейтингу «Рольфа»

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) подтвердило корпоративный рейтинг ООО «Рольф» (Corporate Family Rating CFR) на уровне В1 и рейтинг вероятности дефолта (Probability of default rating PDR) на уровне B1-PD. Прогноз по рейтингу изменен на «стабильный». Ранее – 17 апреля текущего года – Moody's поставило прогноз по рейтингу ООО «Рольф» на пересмотр, настоящее рейтинговое действие Moody's завершает этот процесс, сообщает пресс-служба дилера.

Как отмечают в Moody's, «Рольф» смог выстроить эффективную бизнес-модель, которая помогает компании противостоять серьезному ухудшению рыночной конъюнктуры. Агентство предполагает, что в июне 2020 года после снятия двухмесячных карантинных ограничений в стране направление продаж новых автомобилей покажет рост прибыльности. Также агентство ожидает, что кредитные показатели компании «Рольф» останутся соизмеримыми с его рейтингом B1 в 2020-2021 годах и впоследствии, а со второй половины текущего года на рынке начнется процесс восстановления. «Рольф» имел устойчивый доступ к банковскому финансированию в условиях сложной рыночной конъюнктуры в течение последних 12 месяцев и по состоянию на 30 июня 2020 года сформировал значительный финансовый резерв, хотя Moody's ожидает, что этот резерв снизится во второй половине года. Агентство предполагает, что влияние вспышки коронавируса на кредитное качество компании «Рольф» будет ограниченным.

Moody's ожидает, что «Рольф» и дальше сможет успешно противостоять спаду рынка благодаря своему эффективному бизнес-профилю. Прибыльность компании обеспечивают менее подверженные колебаниям и более прибыльные сегменты продажи автомобилей с пробегом и сервисного обслуживания, а также высокодоходный бизнес по реализации дополнительных финансовых услуг, в то время как продажи новых автомобилей практически не приносят прибыли. В результате нестабильный спрос на новые автомобили окажет лишь ограниченное влияние на бизнес компании в 2020 году, хотя и могут несколько ухудшить его операционные показатели в сфере сервисного обслуживания автомобилей и реализации автомобилей с пробегом в течение нескольких лет. Еще одним фактором устойчивости компании является география ее присутствия: Москва и Санкт-Петербург – наиболее развитые рынки.

В официальном сообщении Moody's приводит следующее обоснование высокого кредитного рейтинга «Рольф». Текущий рейтинг компании отражает (1) лидирующие позиции компании на автомобильном рынке России, диверсифицированный портфель брендов и сбалансированный спектр предлагаемых продуктов; (2) растущий бизнес по продаже автомобилей с пробегом, развитые направления сервисного обслуживания и реализации дополнительных финансовых услуг; (3) постоянное внимание менеджмента к повышению эффективности бизнеса и контролю затрат; (4) исторически сбалансированную финансовую политику компании с целевым показателем net debt / EBITDA 2,0х - 3,0х; (5) номинированный в рублях долг и диверсифицированный пул банков-кредиторов; и (6) статус системообразующего предприятия.

«Рольф прошел период карантинных ограничений с минимальными потерями благодаря использованию инструментов онлайн-продаж. В настоящее время основные ограничения на рынке сняты, наши шоу-румы и сервисные станции открыты для посетителей. Сейчас на рынке наблюдается повышенный спрос как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом, а также на услуги сервисного обслуживания, что позволяет нам компенсировать потери второго квартала. Прогноз рейтингового агентства отражает стабильные перспективы развития бизнеса «Рольф» несмотря на экономический спад, вызванный распространением коронавируса и введением ограничений», – отмечает главный финансовый директор компании «Рольф» Александра Озерянова.

«Подтверждение рейтинга РОЛЬФ на уровне B1 и изменение прогноза на “стабильный” отражает высокий уровень кредитоспособности компании РОЛЬФ и является дополнительной гарантией для наших партнеров. Наличие рейтинга со стабильным прогнозом открывает компании «Рольф» доступ к финансированию на наиболее привлекательных условиях», – добавляет директор департамента казначейства и управления рисками компании «Рольф» Владимир Козинец.

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