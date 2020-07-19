В Госдуме предложили освободить некоторых автовладельцев от транспортного налога

Депутат Госдумы Евгений Федоров (член комитета по бюджету и налогам) отправил главе МВД Владимиру Колокольцеву письмо с предложением освободить от транспортного налога тех автовладельцев, кто долгое время не пользуется своим транспортным средством. В письме, на которое ссылается RT, говорится о сроке 6 месяцев. Причины для подобного длительного простоя машины могут быть разные - например, у автомобиля обнаружилась сложная поломка, автовладелец заболел или уехал в командировку, сменил работу и новая должность не предполагает разъездов, начал пользоваться служебным автомобилем и другие.

В настоящее время в нашей стране размер транспортного налога не зависит от того, насколько интенсивно эксплуатируется автомобиль, но депутат предлагает ситуацию изменить. Технически контроль за использованием/не использованием транспортного средства организовать совсем не сложно, считает Евгений Федоров. Достаточно снять номер с неиспользуемого автомобиля и передать его в ГИБДД на безвозмездное хранение, оформив «временное приостановление регистрации». При этом предусмотреть штрафы за нарушение.

Напомним, что базовая ставка транспортного налога в России сегодня зависит от мощности двигателя (от 2,5 до 15 рублей за лошадиную силу) и регионального коэффициента. Так, например, в нынешнем году проживающий в Москве владелец Hyundai Solaris с мотором 1,6 л (123 л. с.), должен заплатить в бюджет около 3 тысяч рублей, а обладатель KIA Ceed 1.6 (мощность двигателя - 128 л. с.) - около 4,5 тыс. рублей. Понятно, что расчеты по транспортному налогу для мощных родстеров на порядок выше. К тому же для роскошных автомобилей транспортный налог обременен еще и дополнительными начислениями, привязанными к стоимости автомобиля.

В последние годы попытки отменить транспортный налог вовсе или изменить формулы его начисления время от времени в Госдуме возникают, но пока до принятия каких-то кардинально новых, законодательно закрепленных решений, дело не доходило.