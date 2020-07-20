Петербургский завод Hyundai уходит на летние каникулы

Петербургский завод Hyundai приостановил производство автомобилей на период традиционного коллективного отпуска, который будет проходить с 20 июля по 2 августа. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», добавив, что в это время на предприятии будет проведена работа по профилактике и модернизации оборудования.

По итогам первого полугодия 2020 года петербургский завод Hyundai выпустил 88 тыс. автомобилей (-29,5%). Снижение объемов производства по сравнению с прошлым годом обусловлено сложной эпидемиологической и экономической ситуацией, вызванной глобальной пандемией коронавирусной инфекции. Напомним, на предприятии выпускаются седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line.

Между тем, в первом квартале 2020 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» запустил массовое производство обновленных версий седана Hyundai Solaris и кроссовера Hyundai Creta. В первом полугодии с конвейера предприятия сошла первая тысяча двухцветных автомобилей Hyundai Creta.

Кроме того, за первое полугодие 2020 года российский завод Hyundai экспортировал в страны ближнего зарубежья 8200 автомобилей, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В каких городах есть дилерские центры Hyundai, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».