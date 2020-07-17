Российские госкомпании смогут закупить автомобили в кредит по ставке 0%

Ведомства и компании с госучастием РФ смогут в этом году приобрести автомобили в рамках опережающей закупки для поддержи российского автопрома в кредит по ставке 0%, следует из постановления кабмина.

Само постановление утверждает правила предоставления бюджетных субсидий финансовым организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитным договорам или договорам факторинга, заключенным в 2020 году по контрактам поставки автотехники, пишет агентство «Прайм».

Так, субсидии можно получить при условии, что у финансовой организации, претендующей на них, российское происхождение, а предоставленный кредит на поставку автотехники обеспечен залогом прав требований по обязательствам на основании договора поставки. Согласно документу, сам кредит не должен превышать стоимость поставляемых машин, кредитный договор предусматривает ставку по кредиту в размере 0% годовых с учетом субсидии.

По итогам совещания у президента РФ Владимира Путина по положению дел в автопроме в конце апреля для поддержки отрасли в числе прочих мер было принято решение провести в 2020 году опережающие закупки автотехники, которые планировались ведомствами и госкомпаниями в будущие периоды. На это было выделено 4,5 млрд рублей, ожидаемый эффект составит 33 тысячи дополнительно проданных машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство РФ с 1 июля установило запрет на госзакупки ряда иностранных промышленных товаров, в числе которых легковые и грузовые автомобили. Исключением станут страны, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Так, запрет на госзакупки товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением стран ЕАЭС, коснется, в частности, легковых автомобилей, транспортных средств для перевозки 10 и более человек, грузовых автомобилей, автомобилей скорой медицинской помощи. При этом запрет не действует при отсутствии производства товара на территории России.

Также под действие документа не попадают закупки одной единицы товара стоимостью не более 100 тыс. рублей, совокупности товаров общей стоимостью менее 1 млн рублей, закупки в интересах ФСО, ФСБ, МВД, Минобороны, Управления делами президента РФ. Кроме того, ограничение не будет действовать для закупок МВД транспортных средств, которые производятся для обеспечения безопасности объектов государственной охраны.

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