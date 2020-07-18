Мэр Москвы рассказал, что будет с электробусами и каршерингом в столице

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр столицы Сергей Собянин рассказал о планах по обновлению транспорта в Москве в ближайшие годы. В сводной таблице приведены цифры по уже совершенных в рамках существующей Программы действиях в данном направлении (с 2010 года) и о том, как это будет происходить дальше, вплоть до 2023 года - с автобусами, трамваями, такси, развитием каршеринга и пр.

«За минувшие полгода на столичные дороги вышли 362 новых автобуса, 40 трамваев и 132 электробуса», - сообщил градоначальник, а затем продолжил: «До конца года у нас будет около 600 электробусов - ни в одном европейском мегаполисе нет столько...». Напомним, что первые электробусы появились в столице в сентябре 2018 года, и «АВТОСТАТ» об этом рассказывал. Как это было - информация находится здесь. Кроме всего прочего, Москва - традиционно остается самым большим рынком новых автобусов в стране. Достаточно вспомнить, что за прошлый год в столице было продано 2 190 экземпляров новых автобусов, что составляет 15,8% от всего российского рынка в этом сегменте транспортных средств. А что касаетсятакого транспорта, как каршеринг, то до начала пандемии и введения карантинных мер, связанных с пандемией - этот вид транспорта в Москве развивался вообще стремительно, и уже в конце 2029 года вывел нашу столицу в мировые лидеры.

На своей страничке мэр Москвы пояснил, что современные системы обработки и очистки воздуха, которые ранее были доступны только в метро, теперь будут внедрять и на наземном транспорте - соответственно, будут повышены требования к автопроизводителям.

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