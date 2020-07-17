Nissan представил бюджетный кроссовер Magnite

Компания Nissan представила компактный концептуальный кроссовер Magnite, серийная версия которого дебютирует в скором времени в Индии.

Предполагается, что товарный кроссовер получится практически таким же, как и его концепт. Новинку построят на модернизированной версии масштабируемой платформы CMF-A, а в модельной иерархии марки она займет место на ступеньку ниже Juke второго поколения, пишет портал Autonews.ru.

В состав доступного оборудования войдет круиз-контроль, система кругового обзора, автоматический климат-контроль и мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. По предварительным данным, Nissan Magnite предложат в Индии с 1,0-литровым бензиновым трехцилиндровым мотором мощностью 72 л.с., работающим вместе с 5-ступенчатой «механикой» или «роботом». Кроме того, кроссовер будет доступен с 9,5-сильной «турботройкой» объемом 1 л, действующей в паре с вариатором.

Новый маленький кроссовер Nissan Magnite может появиться и в России. В марте в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) было зарегистрировано название Datsun Magnite. Учитывая, что бренд Datsun уходит с российского рынка, новинку могут предложить под маркой Nissan.

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