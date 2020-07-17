Hyundai отзывает в России более 18,5 тыс. кроссоверов Santa Fe

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила об отзыве 18563 кроссоверов Hyundai Santa Fe, изготовленных в период с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года. На автомобилях может иметь место короткое замыкание в цепи питания модуля ABS/ESC, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена установка комплекта реле РСВ. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Стоит отметить, что ранее по той же причине под отзыв попали 47653 автомобиля Hyundai Elantra (HD), реализованных в период с 17 августа 2005-го по 14 мая 2011 года, а также 9 автомобилей Hyundai i30 (FD), изготовленных с 7 ноября 2006-го по 14 декабря 2010 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года российские дилеры Hyundai реализовали 63852 автомобиля – на 27% меньше, чем годом ранее. В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 10,1%, согласно данным АЕБ. Как заявил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, компания намерена удерживать целевую долю в 10% и в дальнейшем. В «Хендэ Мотор СНГ» прогнозируют, что российский рынок по итогам 2020 года снизится на 22% до 1,37 млн новых машин.

Полный список дилеров Hyundai (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».