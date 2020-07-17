Mercedes-Benz отзывает в России кроссоверы GLE/GLS

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 17 кроссоверов Mercedes-Benz GLE/GLS, реализованных с 2019 по 2020 год. Причиной отзыва является возможное несоответствие прочности на разрыв сварных швов задней деформируемой поперечины спецификации, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет заменена задняя деформируемая поперечина. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в конце июня компания «Мерседес-Бенц Рус» 26 июня объявила об отзыве 4270 автомобилей Mercedes-Benz C-/CLK-/E-/CLS-класса, изготовленных с мая по ноябрь 2018 года. Причиной отзыва стало возможное несоответствие спецификации клеевого соединения между стеклянной крышкой и рамой сдвижного люка. На всех автомобилях должна быть выполнена проверка клеевого соединения стеклянной крышки люка и, при необходимости, замена сдвижного люка.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 16246 автомобилей – на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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