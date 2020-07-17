Эксперты оценили перспективы новой госпрограммы «Доступная аренда»

Правительство разработало новую госпрограмму «Доступная аренда», в рамках которой будет субсидировать скидку на авансовый платеж по договору операционного лизинга автомобилей. На реализацию программы из бюджета выделено 2,5 млрд рублей. С помощью нового механизма в 2020 году планируется реализовать до 14 тыс. транспортных средств отечественного производства.

Как отмечает генеральный директор лизинговой компании CARCADE Дмитрий Чернышев, программа «Доступная аренда» направлена, в первую очередь, на поддержку каршерингов и, скорее всего, ими и ограничится. При этом вряд ли стоит ожидать, что каршеринги снизят тарифы и, тем более, нет никакой связи между стоимостью поездок и программой «Доступная аренда». Ее следствием станет обновление и некоторый рост автопарков, но не удешевление сервиса. Снижение же тарифов возможно только в одном случае – при резком падении спроса на каршеринговые услуги.

По мнению генерального директора лизинговой компании «Европлан» Александра Михайлова, благодаря программе «Доступная аренда» дополнительный спрос получат заводы, локализовавшие производство наиболее популярных моделей автомобилей в России. А их дилеры – гарантированный запрос на фирменный сервис. Программа поможет привлечь к производителям и дилерам новую аудиторию, которая ранее не пользовалась лизингом в форме долгосрочной аренды.

«В целом, «Доступная аренда», как и другие действующие программы господдержки, прежде всего, призвана компенсировать падение продаж на авторынке в апреле-мае – за эти два месяца он недосчитался только в легковом сегменте 75 тыс. реализованных машин. В этом смысле 14 тыс. машин – пусть и не решающий, но все же весомый вклад», – считает генеральный директор группы компаний «Газпромбанк Лизинг» Максим Агаджанов.

Подробнее о перспективах новой госпрограммы «Доступная аренда» – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».