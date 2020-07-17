Mercedes-Benz улучшил внедорожник G-Class

Компания Mercedes-Benz анонсировала ряд обновлений для внедорожников G-Class, выпущенных после 1 сентября 2020 года. Осенью частью стандартного оснащения модели станут широкоформатный кокпит MBUX, парковочный ассистент и новый ездовой режим Desert (пустыня). Одновременно расширится программа персонализации и будут сняты ограничения на заказ версии G 400 d, пишет портал Motor.ru.

Так, с 1 сентября европейские покупатели смогут свободно заказать внедорожник Mercedes-Benz G 400 d – раньше количество таких автомобилей было ограничено. Самый мощный дизельный G-Class оснащается 3,0-литровой битурбошестеркой OM 656 в паре с 9-ступенчатым «автоматом». Агрегат развивает 330 л.с. и 770 Нм, а в комбинированном режиме расходует меньше 9 л на 100 км пробега.

Еще одно важное новшество G-Class – расширение списка стандартного оборудования. С осени туда включат пакет Parking Package с камерой заднего вида, безрамочное салонное зеркало, широкоформатный кокпит MBUX и новый режим мехатроники, облегчающий движение по песку. Заодно изменены возможные комбинации стайлинг-пакетов, плюс появились дополнительные варианты окраски кузова и 20-дюймовые колеса нового дизайна. Также для G-Class будут доступны два противоугонных набора: Urban Guard Vehicle Protection и Urban Guard Vehicle Protection Plus, последний – с функцией геолокации.

Вместе с тем программа персонализации G manufaktur предложит ещё больше простора для творческого переосмысления внешности G-Class. Так, внедорожник можно будет окрасить в три новых оттенка на выбор: серый classic grey, зеленый deep green и синий china blue. Они подражают архивным колерам, раньше присутствовавшим в каталоге модели. Вдобавок в перечень опций добавлены антихром-пакеты Night Package II и AMG Night Package II с черными шильдиками и декором.

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