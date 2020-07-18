Мировой авторынок в июне снизился на 18,1% до 6 млн 364 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам шести месяцев 2020 года реализация автомобилей в мире составила 32 млн 609 тыс. единиц (-27,7%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в июне остается Китай с показателем 2 млн 186 тыс. машин, что на 6% выше показателя годичной давности. Как отмечается, положительная динамика фиксируется второй месяц подряд, чему во многом способствовали агрессивные рекламные акции автопроизводителей в мае и июне. При этом в прошлом месяце запасы машин у дилеров увеличились, что стало сигналом об ослаблении спроса со стороны потребителей. В Америке было реализовано 1 млн 113 тыс. автомобилей – на 26,2% меньше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в июне составили 1 млн 135 тыс. машин (-26,7%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 8,6% до 172,1 тыс. единиц. Несмотря на снятие ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса во многих европейских государствах, кризис в автомобильной отрасли, вызванный пандемией, еще какое-то время будет оказывать влияние на продажи автомобилей в регионе.

В Южной Америке местные дилеры продали 157,7 тыс. автомобилей, что на 36,6% меньше по сравнению июнем прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (342,6 тыс. шт., -22,8%), Корею (202 тыс. шт., +42,5%) и Канаду (144,9 тыс. шт., -23,5%).

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