Renault Arkana в июне вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

Российские дилеры Renault в июне реализовали 10704 автомобиля – на 10% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам шести месяцев 2020 года продажи Renault на российском рынке составили 51535 машин, что на 20% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,1% против 7,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 2557 потребителей (-28%). Второе место в модельном ряду Renault занял хэтчбек Sandero, чьи продажи остались на прошлогоднем уровне и составили 2466 единиц. Третий результат среди моделей Renault показал седан Logan – 2208 реализованных автомобилей (-26%). Продажи кроссовера Kaptur составили 1804 машины, что на 32% ниже показателя годичной давности. Новый купе-кроссовер Renault Arkana по итогам прошлого месяца нашел 1609 покупателей. В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, в июне на российском рынке стартовали продажи нового Renault Kaptur, который предлагается в трех уровнях оснащения – Life, Drive, Style, а также в лимитированной серии Edition One – по цене от 1 млн 020 тыс. рублей. Кроме того, российские дилеры Renault начали прием заказов на обновленный фургон Renault Master стоимостью от 1 млн 915 тыс. рублей.

В каких городах есть дилерские центры Renault, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».