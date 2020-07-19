Испанский авторынок в июне упал на 38%

Испанский авторынок в июне снизился на 36,7% и составил 82651 машину. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), падение продаж продолжается, несмотря на открытие дилерских центров. В связи с этим в ассоциации выражают надежду на скорый запуск программы обновления автопарка, которая была разработана испанским правительством и предполагает выплату субсидий покупателям новых машин. По итогам шести месяцев 2020 года продажи автомобилей в этой стране составили 339853 единицы (-50,9%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в июне стал Volkswagen, реализовавший 7774 автомобиля (-28,5%). На втором месте идет Peugeot, который снизил продажи на 34,8% до 6697 единиц. Третью строчку занимает местный SEAT, чей результат составил 6390 машин (-49,5%). Замыкают пятерку лидеров Renault (6311 шт., -40,7%) и Toyota (5339 шт., -20,1%).

Эти и другие автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.



