Минфин США вновь отложил введение санкций против «Группы ГАЗ»

Минфин США снова продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ» – до 22 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Кроме того, до 22 января 2021 года продлевается срок, в течение которого американские инвесторы должны выйти из ценных бумаг «Группы ГАЗ», пишет агентство RNS.

Напомним, 6 апреля 2018 года Минфин США ввел санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. В список, в частности, попал бизнесмен Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании – En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент», UC Rusal.

В декабре 2018 года Минфин США направил уведомление в Конгресс США о намерении снять ограничительные меры, введенные в отношении компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски – En+ Group, UC Rusal и «Евросибэнерго». Санкции с компаний были сняты в ночь с 27 на 28 января 2019 года. Санкции в отношении самого Олега Дерипаска остались в силе.

20 марта Минфин США продлил срок выхода американских инвесторов из ценных бумаг «Группы ГАЗ» и срок завершения сделок с группой до 22 июля 2020 года.

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