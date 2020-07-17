КАМАЗ в 1 полугодии получил 554 млн рублей чистой прибыли по РСБУ

КАМАЗ по итогам первого полугодия 2020 года получил общую выручку по РСБУ в размере 74,569 млрд рублей, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль компании в отчетный период составила 554 млн рублей против убытка в 2 млрд рублей годом ранее, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Валовая прибыль за первые шесть месяцев 2020 года достигла 7,295 млрд рублей, что выше по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4,8 млрд рублей.

КАМАЗ в первом полугодии 2020-го реализовал на российском рынке 12976 автомобилей, что на 4% лучше показателей аналогичного периода прошлого года и на 9% выше бизнес-плана, утвержденного советом директоров компании. Экспорт грузовиков «КАМАЗ» вырос на 37% и составил 1890 автомобилей и машкомплектов. Также Группой «КАМАЗ» с начала года поставлено потребителям 725 единиц пассажирского транспорта (автобусы, электробусы), что на 71% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем, КАМАЗ продолжил реализацию инвестиционной программы, проектов развития и вывода на рынок нового модельного ряда автомобилей «КАМАЗ» поколения К5. В отчетном периоде, в частности, были представлены новое поколение электробусов, электрошасси для спецтехники, тягачи на СПГ, а также новые логистические решения в области автономных транспортных средств.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», КАМАЗ по итогам первого полугодия 2020 года выпустил 16647 грузовых автомобилей и машинокомплектов, что на 11,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В июне с конвейера предприятия сошло 3193 машины (+1,5%). Напомним, КАМАЗ отменил режим неполной трехдневной рабочей недели в июле в связи с обеспеченностью производства заказами. Планируется, что темп работы главного сборочного конвейера составит 170 автомобилей в сутки. В июле финишному производству компании предстоит произвести около 3,3 тыс. грузовиков «КАМАЗ». Ранее на период с 29 июня по 31 июля этого года был установлен режим неполной трехдневной, 24-часовой рабочей недели с рабочими днями – понедельник, вторник, среда.

Кроме того, на КАМАЗе было выпущено распоряжение-постановление, согласно которому двухнедельный оплачиваемый отпуск работников компании, прежде запланированный на период с 20 июля по 2 августа, перенесен на 17-30 августа. Решение о переносе даты начала и окончания ежегодного оплачиваемого отпуска с июля на август было принято в связи с необходимостью своевременного выполнения большого объема заказов, поступивших от клиентов.

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