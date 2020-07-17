Выпуск легковых машин в июне снизился на 24%

По данным Росстата, за шесть месяцев 2020 года с российских конвейеров сошло 510 тыс. легковых автомобилей, что на 34,9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в июне было выпущено 104 тыс. машин – это на 24,1% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что июнь отметился сразу несколькими производственными юбилеями. Так, калужский завод Volkswagen Group Rus выпустил 200-тысячный лифтбек Skoda Rapid с момента начала производства этой модели в феврале 2014 года. С конвейера предприятия «ЛАДА Ижевск» сошел 450-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta, производство которого стартовало в сентябре 2016 года. А завод Haval в Тульской области, открытый в мае 2019 года, выпустил свой 10-тысячный кроссовер.

Производство грузовых автомобилей в январе-июне составило 53,6 тыс. единиц, что на 21,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 9,5 тыс. грузовиков – это на 26,8% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что Горьковский автозавод в июне из-за нехватки заказов на две недели приостановил производство, предоставляя сотрудникам корпоративный отпуск, который обычно проводится в конце июля – начале августа.

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