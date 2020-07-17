Skoda отзывает в России более 70 автомобилей Octavia

Компания «Фольксваген Груп Рус» 16 июля объявила об отзыве 73 автомобилей Skoda Octavia, изготовленных в 2020 году. Причиной отзыва является сдвоенный замок задних ремней безопасности, недостаточно прочный на изгиб из-за производственного дефекта. В случае столкновения это может привести к недостаточной устойчивости и ограничению защитных функций, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года продажи Skoda Octavia на российском рынке составили 9750 автомобилей, что на 15% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Octavia стала самой продаваемой моделью Skoda в нашей стране. Между тем, до конца года в России будет представлена Skoda Octavia нового поколения.

В каких городах есть дилерские центры Skoda, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».