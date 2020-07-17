Toyota представила обновленную Camry

Компания Toyota представила обновленный седан Camry для рынка США. Появится ли рестайлинговая модель в других странах, пока неизвестно. Дизайн обновленной Camry практически не изменился – машина получила новые колесные диски и чуть измененную решетку радиатора, пишет портал Autonews.ru.

В салоне машины появилась новая центральная консоль. В базе Toyota Camry комплектуется 7-дюймовым сенсорным дисплеем. Старшие версии машины получили 9-дюймовый экран. Седан теперь оснащается более продвинутыми камерами и модернизированным адаптивным круиз-контролем. В список оборудования вошел новый помощник, который в случае необходимости напомнит водителю перед выходом из машины, что на заднем сиденье остались пассажиры. Такая система разработана специально для рассеянных автомобилистов, которые могут забыть о детях в салоне седана.

Кроме того, водителю теперь доступен улучшенный комплекс Toyota Safety Sense 2.5+. Например, система аварийного торможения теперь способна распознать даже при плохом освещении автомобили, пешеходов и велосипедистов, которые движутся навстречу. Кроме этого, у машины появилась система смены полосы, которая поможет безопасно обгонять медленно движущийся транспорт.

Гамма моторов обновленной Toyota Camry изменений не претерпела. В США седан предлагается с 2,5-литровым атмосферником мощностью 208 л.с. Также клиентам предложат 3,5-литровый агрегат с отдачей 305 л.с. Кроме этого новинка получила гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового агрегата, мощность такой версии составляет 211 л.с. Седаны с базовым моторами предлагаются как с передним, так и с полным приводом.

В России Toyota Camry сейчас доступна с бензиновыми моторами рабочим объемом 2,0 и 2,5 л, развивающими 150 и 181 л.с. соответственно. Двигатели работают с 6-ступенчатой автоматической коробкой. Также есть версия с 3,5-литровым V6 мощностью 249 л.с. и 8-диапазонным «автоматом».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года продажи бизнес-седана Toyota Camry на российском рынке составили 11366 экземпляров (-30%). В результате эта модель возглавила сегмент седанов класса D/E. Как отмечается, решения в рамках рестарта бизнеса после снятия ограничений на работу дилерских центров привели к мгновенному росту продаж нескольких моделей Toyota. После открытия автосалонов количество проданных Toyota Camry выросло на 91% по сравнению с маем 2020 года.

Сколько сейчас может стоить трехлетняя Toyota Camry (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».