Объединенная компания Fiat и Peugeot-Citroen будет называться Stellantis

Объединенная компания PSA Group (Peugeot-Citroen) и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) будет носить название Stellantis. Как говорится в совместном заявлении автопроизводителей, завершение слияния ожидается к концу первого квартала будущего года, пишет агентство "Прайм".

"Stellantis происходит от латинского и означает "освещенный звездами", что отражает дух нового и амбициозного проекта двух легендарных автомобильных марок", - говорится в совместном заявлении автопроизводителей. Как уточняются, обе марки сохранят свои исторические названия и логотипы.

Напомним, Fiat был основан в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. PSA (прежнее название – PSA Peugeot-Citroen) – второй по величине производитель легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Концерн был образован путем покупки компанией Peugeot 90% акций Citroen в 1976 году.

В конце октября 2019 года советы директоров FCA и PSA единогласно согласились работать над слиянием бизнеса, а в середине декабря прошлого года компании подписали соглашение о слиянии на паритетных началах. Предполагается, что акционеры каждой компании будут владеть 50% акций новой объединенной группы.

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