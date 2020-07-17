9 брендов изменили цены на автомобили в первой половине июля

Мониторинг цен на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в первой половине июля* 9 марок обновили прайс-листы на свои модели.

Традиционно в середине лета подорожал весь модельный ряд отечественной марки LADA, прибавка здесь составила 0,6 – 1,4%. Японский бренд Suzuki также поднял цены на все свои модели на 1,6 – 3,2%. Еще один производитель из Японии - Lexus - обновил прайс-листы на 4 модели, добавив к их стоимости 0,2 – 1,8%. А немецкий Porsche повысил стоимость родстера 718 Boxter и купе 718 Cayman на 1,1 – 1,9%. Остальные марки ограничились изменением цен лишь на одну модель.

Так, китайский кроссовер Chery Tiggo 4 в отдельных комплектациях стал дороже на 1,9 – 2,2%, внедорожник Chevrolet Niva - на 1,0 – 1,3%, пикап Mitsubishi L200 – на 0,7 – 0,9%, а минивен Chrysler Pacifica – на 2,0%.

Отдельно отметим премиальный бренд Mercedes-Benz, который поднял стоимость шести моделей на 0,4 – 27,0%, но одновременно снизил цену на внедорожную версию универсала E-Klasse All Terrain на 0,9%.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 1 по 15 июля 2020 года