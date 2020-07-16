Chery представила интерьер кроссовера Tiggo 7 Pro для России

Компания Chery представила интерьер кроссовера Tiggo 7 Pro, который появится у российских дилеров до конца лета. В салоне автомобиля доступно семь цветовых тем атмосферной подсветки, настраиваемых под настроение водителя и его стиль вождения, сообщает пресс-служба китайской марки.

Приборную панель заменяет цифровой экран с диагональю 7 дюймов, на котором можно увидеть ключевую информацию о движении – данные о скорости, показания тахометра, расхода топлива, внешней температуры воздуха, давления и температуры в шинах и многое другое.

Мультимедийная система с емкостным сенсорным экраном диагональю 10.25 дюймов имеет подключение к системе смартфона, что расширяет возможности медиацентра, позволяя использовать программы и приложения устройства. Также на центральный дисплей мультимедийной системы выводится изображение с камеры заднего вида с проекцией положения автомобиля, обозначенной динамическими вспомогательными линиями, а также отображаются данные, считанные системой кругового обзора 360 градусов.

На центральной консоли, справа от электронного селектора передач, расположена специальная платформа для мобильного телефона, которая обеспечивает беспроводную зарядку устройства. Статус заряда отображается на экране приборной панели.

Сенсорная панель управления двухзонным климат-контролем, системой очистки воздуха в салоне, подогревом сидений расположена в нижней центральной части консоли.

Кнопки электрического стояночного тормоза (EPB), функции AutoHold, переключения режимов управления, системы помощи при спуске (HDC) и AVM (включение/выключение камер кругового обзора при движении и парковке автомобиля) находятся на боковой части консоли. Традиционно отведено место под два подстаканника и нишу для хранения мелких вещей. В откидном подлокотнике расположились 2 USB-разъема и розетка на 12 вольт.

Комфорт водителя и пассажиров в длительных путешествиях обеспечат анатомические кожаные сидения с усиленной боковой поддержкой и электрическими настройками, в том числе и поясничного упора для сидения водителя.

Новый Chery Tiggo 7 Pro будет представлен в трех уровнях оснащения с одним силовым агрегатом – бензиновым двигателем 1.5 Turbo мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм, который сочетается с вариатором CVT25. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон кроссовера Chery Tiggo 7 Pro до 100 км/ч за 9,8 сек, максимальная скорость – 186 км/ч. Расход топлива на каждые 100 км пути составляет в загородном режиме 6.6 литра, в комбинированном режиме – 8,2 литра и в городском – 10,8 литров. При этом инженеры Chery сохранили настройки двигателя для работы на бензине с 92 октановым числом.

Новый Chery Tiggo 7 Pro займет место в линейке автомобилей Chery между моделями Tiggo 7 и Tiggo 8. Также как и Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8, новинка построена на платформе T1X. По сравнению с нынешним поколением Tiggo 7 новинка на 68 мм длиннее, на 5 мм шире и на 35 мм выше, габариты автомобиля составляют 4500х1842х1705 мм, колесная база достигает 2670 мм. Объем багажного отделения равен 475 литрам. В случае, когда задние сиденья сложены, объем багажника увеличивается до 1500 литров. Клиренс Tiggo 7 Pro равен 190 мм, угол въезда – 20 градусов, угол съезда – 21 градус. Автомобиль имеет независимую подвеску типа McPherson спереди и многорычажную независимую подвеску сзади.

Что качается экстерьера, передняя решетка Tiggo 7 Pro выполнена в оригинальном стиле 3D-матрицы, матричные светодиодные фары заняли максимально высокое положение на стыке решетки радиатора и капота. Ярко выраженные линии профиля кузова автомобиля в сочетании с тремя текстурными боковыми линиями, плавно ниспадающей крыши к задней стойке кузова и выступом спойлера добавляют облику автомобиля стремительности. Характерной особенностью кроссовера Chery Tiggo 7 Pro являются задние светодиодные фонари, соединенные горизонтальной световой планкой.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне российские дилеры Chery реализовали 659 автомобилей, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом. При этом онлайн-магазин обеспечил 12% в общем объеме реализации марки. По итогам шести месяцев 2020 года продажи Chery в России увеличились на 4% и составили 2887 машин.

В каких городах есть дилерские центры Chery, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».