В Ставрополе открылся дилерский центр Jaguar Land Rover

В Ставрополе начал работу официальный дилерский центр Jaguar Land Rover Гермес. Он построен в современном фирменном формате британского автопроизводителя – ARCH. Эта концепция подразумевает дизайнерское оформление фасадов дилерских центров в виде торжественных арок: ключевой здесь является зона, в которой представлены автомобили, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Площадь нового дилерского центра составляет 2000 кв.м, на ней разместилась вся необходимая инфраструктура: шоу-рум новых автомобилей и автомобилей с пробегом, предлагаемых по программе Approved, клиентская зона с рестораном-баром и отдельной детской комнатой, конфигуратор для подбора автомобиля в наиболее подходящей для себя комплектации, отдел продаж, зона приемки автомобилей в сервис и зона выдачи. Сервисная зона имеет 12 постов обслуживания, предусмотрен склад запасных частей. На территории находится охраняемая крытая парковка для товарных автомобилей и автомобилей клиентов.

Предусмотрено обслуживание автомобилей с электрическими и гибридными силовыми установками. Один из постов сервисной зоны позволяет подзарядить батареи электромобилей при помощи специальной зарядной станции мощностью 24 кВт.

Все клиенты дилерского центра Гермес в ходе визита могут пройти тест-драйв любой модели Jaguar и Land Rover, получить персональные предложения на приобретение новых автомобилей и автомобилей с пробегом. Клиентам также доступны специальные сервисные предложения.

«Компания Гермес является нашим надежным партнером, уже не первый год представляющим Jaguar Land Rover в Минеральных водах, и открытие дилерского центра в Ставрополе – это важный шаг, подтверждающий, что интерес к нашим брендам в регионе растет», – отметил директор по развитию дилерской сети Jaguar Land Rover Россия Дмитрий Овчаров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года компания Jaguar Land Rover Россия реализовала 3246 автомобилей (-33%). Так, в отчетный период российские клиенты приобрели 2802 внедорожника Land Rover – на 29% меньше, чем годом ранее. Реализация автомобилей Jaguar составила 444 единицы (-49%), согласно данным АЕБ.

Полный список официальных дилеров Jaguar Land Rover (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».