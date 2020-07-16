В России запретят ремонтировать автомобили б/у запчастями

Евразийская экономическая комиссия утвердила поправки к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В рамках нововведений автовладельцам запретят ремонтировать автомобили, используя бывшие в употреблении и восстановленные запчасти, пишет портал Motor.ru. Новые поправки. Они вступят в силу через 180 дней после официального опубликования 15 июля 2020 года.

Под запретом окажутся использованные ранее запчасти для сидений, оборудованных ремнями безопасности. Также ремонтировать б/у деталями запретят элементы рулевого управления, тормозную систему, катализаторы, иммобилайзеры, глушители и подушки безопасности.

Кроме того, согласно новым поправкам, автовладельцы больше не смогут самостоятельно устанавливать на свои автомобили дополнительное оборудование. Теперь, чтобы оснастить машину антенной, багажником на крыше или фаркопом, владельцам придется получить разрешение на эксплуатацию оборудования в сертифицированной испытательной лаборатории. Помимо этого, новый запрет коснется установки бронепленки, защищающей передние и задние фонари.

По словам экспертов, новые поправки могут негативно повлиять на частные сервисные центры, которым придется для восстановления многих узлов автомобиля использовать дорогостоящие новые запчасти.

Сколько сейчас может стоить ваш автомобиль с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».