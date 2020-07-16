BMW в 1 полугодии стал лидером в премиум-сегменте на российском авторынке

Российские дилеры BMW по итогам первого полугодия 2020 года реализовали 17110 автомобилей – на 14% меньше, чем годом ранее. В результате баварская марка стала лидером в премиум-сегменте на российском авторынке, сообщает пресс-служба BMW Group Россия. Как отмечается, второй квартал года прошел под знаком ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В этих условиях важнейшим фактором успеха стал запуск полноценного функционала для онлайн-продаж на сайтах BMW и официальных дилеров бренда.

Самой продаваемой моделью BMW в России стал кроссовер Х5, который в январе-июне выбрал 3301 покупатель (+35%). Второе место занял полноразмерный кроссовер BMW X7, чья реализация составила 2522 штуки (+143%). Замыкает тройку бестселлеров BMW по-прежнему компактный кроссовер X3 с показателем 2388 автомобилей (-18%).

Одним из главных драйверов роста в первом полугодии также стал новый BMW 2 серии Gran Coupe: после дебюта в марте реализовано более 150 автомобилей. Кроме того, продолжает расти спрос на BMW Z4 (+30%) и BMW 8 серии (+3%).

Ключевыми новинками второй половины года станут новый BMW 4 серии Coupe, а также обновленные BMW 5 серии и 6 серии GT, которые уже доступны для заказа у российских дилеров.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».