Завод «Мазда Соллерс» вернется к полной рабочей неделе

Завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке, который с 1 июля перешел на неполную рабочую неделю, с 1 августа вернется к производству в пятидневном режиме. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс», отметив, что после постепенного снятия режима самоизоляции в ряде регионов, российский авторынок демонстрирует положительные изменения, аналогично зарубежным рынкам.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Mazda в июне реализовали 2642 автомобиля – на 9% больше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2020 года продажи марки в нашей стране составили 11878 машин, что на 13% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,9% против 1,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Напомним, совместное предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано компаниями Mazda Motor Corporation и «Соллерс» на принципах партнерства 50/50 в 2012 году. На сегодняшний день предприятие выпускает три модели автомобилей: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda6.

В каких городах есть дилерские центры Mazda, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».