Полноразмерный кроссовер KIA Telluride получил новую версию Nightfall Edition. Стайлинг-пакет предлагается для некоторых комплектаций модели на американском рынке и включает в себя глянцевый черный декор в комбинации с новой решеткой радиатора, пишет портал Motor.ru.

Пакет Nightfall Edition можно заказать для KIA Telluride EX AWD (c пакетом Premium), SX AWD и SX Prestige. Главные отличия такой версии – черная решетка радиатора с трехмерным рисунком вместо сетки и 20-дюймовые черные колеса оригинального дизайна. Вдобавок на «сумеречных» кроссоверах зачернены внутренние секции фар и элементы декора вроде вставок в переднем бампере.

Палитра цветов кузова состоит из восьми оттенков, среди которых – серый колер Wolf Gray, зарезервированный специально для исполнения Nightfall. Доплата за пакет составляет 1295 долларов.

Одновременно с презентацией стайлинг-пакета, KIA анонсировала ряд изменений для Telluride 2021 модельного года. Так, в оснащение внедорожника вошел семиконтактный разъем для подключения прицепа (до этого был четырехконтактный), на брелоке появилась кнопка удаленного запуска двигателя, а светодиодные фары теперь по умолчанию устанавливаются на большее количество версий.

Напомним, внедорожник KIA Telluride для американского рынка выпускается на заводе KIA Motors в Джорджии, США. Кроссовер был разработан в американском дизайн центре KIA и появился в шоу-румах США в начале 2019 года.

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