Европейский авторынок в июне вдвое сократил темпы падения

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам июня снизились на 24,1% и составили 1 млн 131 тыс. 843 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), по сравнению с маем темпы падения замедлились более чем вдвое. Однако спрос еще полностью не восстановился, несмотря на то, что дилерские центры возобновили работу после карантина. По итогам шести месяцев 2020 года реализация автомобилей в Европе составила 5 млн 101 тыс. 669 единиц (-39,5%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за июнь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 119114 машин (-29,3%). Второе место сохраняет Renault с показателем 108196 автомобилей (-15,1%). Третью строчку занимает Peugeot, реализовавший 74399 машин (-16,6%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (65752 шт., -11,6%) и Toyota (59913 шт., -14,3%).

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