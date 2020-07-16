КАМАЗ начал пробную сборку новейшего самосвала

КАМАЗ приступил к сборке нового продукта семейства К5 – самосвала КАМАЗ-6595. На автомобиле применена новая кабина, установлены новый двигатель КАМАЗ Р6, реализованы новые решения по балансировке подвески. Ведущие мосты большегруза рассчитаны на осевую нагрузку до 16 тонн, грузоподъемность автомобиля – свыше 26 тонн, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Как отмечается, новый самосвал будет значительно отличаться как от автомобиля КАМАЗ-6580 – своего предшественника семейства К4, так и от магистрального тягача КАМАЗ-54901 – флагмана поколения К5. Этот продукт для бизнеса гораздо эффективнее с экономической точки зрения – интервалы техобслуживания у него больше, а топливная экономичность выше. Кабина у КАМАЗ-6595 уже, чем у тягача, спальные места в ней не предусмотрены, в полу каркаса будет туннель для размещения силового агрегата. Другая особенность кабины – массивный трехсекционный передний бампер, изготовленный из штампованных стальных панелей. Радиатор будет защищен стальной сеткой, специальное ограждение предусмотрено и для линзованных фар. Стоит отметить, что в самосвале КАМАЗ-6595 высокая доля оригинальных деталей, они составляют 80% от общего объема.

Как сообщалось ранее, серийный выпуск автомобилей КАМАЗ тяжелого семейства запланирован на начало 2021 года. Напомним, грузовики поколения К5 включают в себя несколько семейств. Первыми появились автомобили магистрального семейства: седельные тягачи КАМАЗ-54901, КАМАЗ-65659, а также шасси 65658. Следом за ними – автомобили тяжелого семейства, в числе которых самосвалы КАМАЗ-6595, КАМАЗ-65951, КАМАЗ-65952 и седельный тягач КАМАЗ-65956. Кроме того, запланировано создание транспортного семейства, семейства полноприводных автомобилей на односкатной ошиновке и семейства среднетоннажных автомобилей.

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