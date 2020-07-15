Главный вопрос дня - где брать хорошие машины?

Что происходит на рынке автомобилей с пробегом? Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отчетливо видят две важные тенденции. Первая - за время «изоляции», связанной с пандемией по коронавирусу (апрель-июнь), значительно сократилось количество предложений привлекательных для покупки автомобилей (3-5 лет, без ДТП, один владелец, пробег до 100 тысяч км). Во многом это связано с сокращением рынка новых автомобилей (в два раза). Однако, судя по данным агентства, люди просто не сдают в трейд-ин и не продают на свободном рынке свои машины. При этом продажи автомобилей постарше и совершенного автохлама пострадали существенно меньше.

Второй тренд, который отмечают эксперты - цены на относительно «свежие» автомобили с пробегом существенно выросли. На сколько именно и в каких сегментах произошли глубокие изменения - аналитики расскажут на форуме «Used Cars Forum 2020», который состоится 22 июля.

Для участия в панельной дискуссии, которая так и называется - «Рынок авто с пробегом: тренды кризисного времени», приглашены эксперты, которые много лет специализируются на торговле подержанными машинами и преуспели в ней. Денис Мигаль (Fresch Auto), Ирина Цыганкова (Рольф), Тимур Валиуллин (ТрансТехСервис), Владимир Жёлобов (АвтоСпецЦентр), Кирилл Вотяков (Авито Автомобили), Сергей Солонченко (Инчкейп Европа). Все они готовы поделиться секретами своего успеха, и в рамках форума мы с вами увидим жаркую дискуссию - если их взгляды на современный рынок отличаются друг от друга. Или же получим бесценные «консолидированные» советы в виде единой «таблетки» - если их мнения совпадают.

Хотите надеяться лишь на собственные силы и знания - ваше право. Но до форума «Used Cars Forum 2020» - всего неделя. Регистрация для участия - бесплатная. Заявленные темы для обсуждения - самые что ни на есть актуальные:

- Как трансформировался рынок и работа дилеров во время пандемии?

- Как изменилось потребительское поведение в условиях кризиса?

- Как изменилось предложение и цены на рынке авто с пробегом?

- Что делать с дефицитом свежих автомобилей с пробегом?

И это лишь малая часть программы форума. Хотите узнать больше? Присоединяйтесь к участию! Зарегистрироваться можно здесь: >>>