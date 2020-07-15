АВТОВАЗ поставил 300 автомобилей LADA Vesta CNG для работы в такси

АВТОВАЗ поставил очередную партию автомобилей компании BERITAXI – 300 белых седанов LADA Vesta CNG в комплектации Comfort. Ранее в апреле были отгружены 250 автомобилей в аналогичной комплектации и до конца года поставки будут продолжены, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

BERITAXI – один из лидеров рынка аренды автомобилей для работы в такси, является официальным партнером компании СитиМобил. Собственный автопарк насчитывает более 3 тыс. машин, из которых 1700 автомобили LADA.

Напомним, начальная стоимость LADA Vesta CNG составляет 860 тыс. 900 рублей, без учета действующих спецпредложений. LADA Vesta CNG может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан, который является наиболее безопасным, экологичным и недорогим видом топлива. Использование метана увеличивает ресурс мотора и снижает затраты на горючее более чем в 3 раза. Кроме того, этот газ в случае утечки эффективно рассеивается в атмосфере, обеспечивая высокую пожарную безопасность.

При разработке LADA Vesta CNG особое внимание уделялось безопасности. Современный металлокомпозитный газовый баллон снабжен встроенным предохранителем и скоростным клапаном, исключающими возможность разрыва баллона, а также неконтролируемый выход газа при повреждении газовой магистрали. Баллон емкостью 90 л, рассчитанный на 18 кубометров газа, расположен в багажнике автомобиля позади спинки заднего дивана. Благодаря большому объему багажного отделения LADA Vesta (480 литров), установка газового оборудования в минимальной степени повлияла на практичность автомобиля.

Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки. В случае, когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин. Также возможна принудительная смена используемого топлива при помощи переключателя газ/бензин.

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