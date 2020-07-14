Haval H9 получит более доступную версию

Компания Haval работает над тем, чтобы сделать Haval H9 еще более доступным. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего, отметив, что эта модель обладает огромным потенциалом. По его словам, исследования показали, что среди потенциальных покупателей Haval H9 есть большое количество тех, кому не нужны в автомобиле все предлагаемые высокотехнологичные функции, и в компании решили пойти им навстречу.

По предварительной информации, в более доступной комплектации Haval H9 станет пятиместным и лишится таких опций комфорта, как люк с электроприводом, функция адаптивного освещения, подсветка боковых подножек, память настройки сидений и система помощи при смене полосы движения. Учитывая отсутствие заднего ряда, багажник станет вместительнее, однако производитель уберет из этого отсека специальную шторку. При этом сохранятся все внедорожные особенности модели.

Напомним, в настоящее время внедорожник Haval H9 предлагается в двух комплектациях – Elite и Premium – по цене от 2 млн 695 тыс. рублей и 2 млн 875 тыс. рублей соответственно. Автомобиль оснащается турбированными бензиновым и дизельным моторами объемом 2,0 литра. Первый развивает мощность 245 л.с., второй – 190 л.с. Оба сочетаются с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года продажи рамного внедорожника Haval H9 на российском рынке выросли на 22% и составили 394 автомобиля. С октября прошлого года эта модель выпускается на заводе Haval в Тульской области.

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