BMW представила первый электрический кроссовер iX3

Компания BMW представила серийный кроссовер iX3, который стал первым полностью электрическим SUV баварской марки. Сборку новинки наладят на заводе в китайском городе Шэньян. Продажи электрического кроссовера должны начаться в конце нынешнего года. Автомобили будут поставлять на рынки по всему миру, пишет портал Autonews.ru.

Дизайн серийного электрокара практически полностью повторяет одноименный концепт-кар, представленный два года назад. От обычного кроссовера X3 новинка отличается аэродинамическим кузовом и «закрытой» радиаторной решеткой. Коэффициент лобового сопротивления составляет 0,29.

BMW X3 оснастили единственным электрическим двигателем мощностью 286 л.с., передающим тягу на задние колеса. Комплект батарей позволяет проехать без подзарядки до 460 км (по циклу WLTP). Разгон до 100 км/ч у машины занимает 6,8 секунды. Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Подзарядить батареи до 80% можно всего за 30 минут.

Всего к 2025 году компания BMW планирует выпустить 25 серийных электрифицированных моделей. Из них 12 будут оснащаться полностью электрическими силовыми установками. Запас хода у автомобилей составит около 700 км. Что касается гибридов, то они смогут проезжать исключительно на электротяге до 100 км.

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