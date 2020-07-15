Toyota RAV4 получил новые комплектации

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на две новые версии кроссовера Toyota RAV4 – «Престиж Safety» с 2,0-литровым мотором и «Престиж» с двигателем объемом 2,5 литра. Стоимость новых комплектаций составляет 2 млн 531 тыс. рублей и 2 млн 550 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

Как отмечается, вывод дополнительной комплектации «Престиж Safety», ранее доступной только для RAV4 с двигателем 2,5 литра, обусловлен востребованностью систем активной безопасности среди покупателей: 77% из них назвали Toyota Safety Sense одним из ключевых мотиваторов покупки. В комплексный пакет Toyota Safety Sense 2.0 входят динамический радарный круиз-контроль с поддержанием дистанции до идущего впереди автомобиля (DRCC), объединенный с системой распознавания дорожных знаков (RSA) и работающий во всем скоростном диапазоне, система предупреждения о фронтальном столкновении (PCS) с функцией автоматического торможения и возможностью распознавания велосипедистов в светлое время и пешеходов в темное время суток, система удержания автомобиля в выбранной полосе движения (LTA), система информирования об усталости водителя (SWS) и система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB).

Также автомобиль оснащается системой помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) и системой мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM). Дополнительно (по сравнению с версией «Престиж») оснащение «Престиж Safety» включает светодиодную переднюю оптику прожекторного типа, автоматическое складывание зеркал, четыре камеры панорамного обзора и навигационную систему.

Для тех, кто выбирает 2,5-литровый двигатель в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, теперь доступна комплектация «Престиж», по оснащению занимающая место между доступной версией «Комфорт» и топовой «Престиж Safety». Она объединяет технические преимущества с комфортом кожаного салона и обширным списком оснащения, куда, помимо прочего, входит полный зимний пакет, большой 8-дюймовый цветной LCD-дисплей, обогрев задних сидений, система помощи при спуске по склону и система выбора режимов при движении по бездорожью Multi-terrain Select (MTS).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года продажи кроссовера Toyota RAV4 нового поколения на российском рынке выросли на 21% и составили 16057 экземпляров. В результате RAV4 вошел в «десятку» самых продаваемых автомобилей в России и стал единственной моделью в ТОП-25 бестселлеров рынка, показавшей рост продаж по сравнению с прошлым годом. Как отмечается, решения в рамках рестарта бизнеса после снятия ограничений на работу дилерских центров привели к мгновенному росту продаж нескольких моделей Toyota. После открытия автосалонов количество проданных RAV4 выросло на 114% по сравнению с маем 2020 года.

Напомним, продажи кроссовера Toyota RAV4 нового поколения стартовали на российском рынке в октябре прошлого года. В пятой генерации Toyota RAV4 получил более агрессивный внедорожный дизайн, который, в частности, отличают массивные пластиковые накладки в нижней части кузова и развитые колесные арки сложной геометрии. Уже в базовой комплектации кроссовер имеет светодиодную оптику, и впервые в российской истории RAV4 для модели доступны 19-дюймовые колесные диски.

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