На российском заводе Michelin сменился гендиректор

Директором российского завода Группы Michelin, расположенного в Давыдово Орехово-Зуевского района, с 15 июля назначен Антон Дмитриев. На этом посту он сменит Богдана Марианского, руководившего российским производством с сентября 2016 года, сообщает пресс-служба Michelin.

Начиная с 2005 года Антон Дмитриев занимал различные руководящие должности в таких международных компаниях как Elcoteq, General Motors и Avon, где получил обширный опыт управления производственными и техническими подразделениями. Кроме того, г-н Дмитриев обладает успешным опытом управления стратегическими инвестиционными проектами по строительству завода с «нуля», а также расширению и модернизации производства, увеличению производственной мощности. С августа 2019 года Антон Дмитриев занимал должность менеджера промышленного проекта на российском заводе Michelin.

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