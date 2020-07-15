В России началось производство нового бизнес-седана KIA K5

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана бизнес-класса KIA K5, которое ведется методом крупноузловой сборки. Продажи новой модели, приходящей на смену KIA Optima, стартуют в нашей стране осенью 2020 года, сообщает пресс-служба KIA. Ближе к этому сроки будут объявлены цены и комплектации KIA K5 для российского рынка.

Седан KIA K5 нового поколения стал длиннее и шире предшествующего: длина увеличилась на 50 мм до 4905 мм, а ширина на 25 мм до 1860 мм. Колесная база возросла до 2850 мм. При этом высота уменьшилась на 20 мм (до 1445 мм).

Новая эволюция фирменного дизайна передней части «улыбка тигра» объединяет решетку радиатора и основные фары. Развитые линии решетки радиатора и оптики находят свое развитие в рельефных формах переднего бампера и капота. При взгляде на К5 сбоку автомобиль выглядит более мощно и спортивно, чем предшествующее поколение модели. Задние фонари формируют «световую подпись», повторяющую острые росчерки «кардиограммы» передних ходовых огней. Соединяющая их пунктирная светодиодная линия дублирует контур небольшого спойлера, интегрированного в кромку крышки багажника.

Что касается интерьера, на передней панели разместился приборный щиток на основе дисплея диагональю 12,3 дюйма с трехмерной графикой, новый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы (диагональ 10,25 дюйма) и блок управления системы микроклимата, также получивший новый дизайн. Система фоновой подсветки салона позволяет менять цвет «световой полосы», объединяющей панель приборов и декоративную подсветку дверных панелей, в зависимости от выбранного водителем режима движения (обычный, спортивный, экологичный, смарт-режим или режим индивидуальных настроек).

В России KIA K5 будет предложена с двумя бензиновыми двигателями и автоматическими трансмиссиями, с приводом на переднюю ось. Двигатель 2,0 MPI с распределенным впрыском топлива имеет мощность 150 л.с., его крутящий момент составляет 192 Нм. Это двигатель агрегатируется с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новый 2,5-литровый двигатель мощностью 194 л.с. (крутящий момент – 246 Нм) имеет систему непосредственного впрыска топлива GDI. Автомобили с двигателем 2,5 GDI оснащаются 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Новый седан KIA K5 приходит на смену KIA Optima, которая последние годы занимает второе место в сегменте седанов бизнес-класса. В компании «КИА Моторс Россия и СНГ» рассчитывают, что новое поколение модели закрепит достигнутый успех и позволит KIA привлечь новую аудиторию.