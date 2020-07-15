Nissan представил электрический купе-кроссовер Ariya

Компания Nissan представила новый электрический купе-кроссовер Nissan Ariya. Модель базируется на базе одноименного концепт-кара, который демонстрировался на Токийском автосалоне 2019 года и впервые экспонировался как IMx на автосалоне в Токио в 2017 году, сообщает пресс-служба Nissan.

Nissan Ariya построен на новой, общей для всех брендов Альянса платформе, созданной для электромобилей. Модель будет поставляться на европейский рынок в пяти версиях, среди которых есть как переднеприводные, так и полноприводные. В полноприводной модели Ariya с двумя тяговыми электродвигателями применяется самая передовая технология управления полным приводом e-4ORCE, которая управляет выходной мощностью и параметрами торможения, чтобы обеспечить устойчивость и плавность движения.

Nissan Ariya получил усовершенствованную версию системы помощи водителю ProPilot, которая помогает водителю удерживать автомобиль по центру дорожной полосы, двигаться в режиме «stop-and-go», а также регулировать скорость движения с учетом дистанции до едущих впереди транспортных средств. Новая версия системы ProPilot с функцией «Navi-link» (связь с навигационной системой) предлагает расширенные возможности по сравнению с прежней востребованной системой ProPilot, впервые появившейся на модели Leaf. По завершении поездки функция ProPilot Park поможет найти свободное парковочное пространство и установить в него автомобиль.