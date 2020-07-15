Авилон «Мерседес-Бенц» увеличил долю продаж в Москве

Авилон «Мерседес-Бенц» по итогам первого полугодия 2020 года реализовал 1665 автомобилей Mercedes-Benz, что позволило дилеру увеличить долю в московском регионе до 19%. Таким образом, Авилон уверенно занимает первое место по продажам Mercedes-Benz в Москве и России, значительно превосходя конкурентов, сообщает пресс-служба дилера. По итогам второго квартала 2020 года доля Авилон «Мерседес-Бенц» в московском регионе составила 21% против 18% в январе-марте 2020-го.

По словам директора по продажам Игоря Назарова, такой результат стал возможен, в первую очередь, благодаря тому во время периода изоляции Авилон «Мерседес-Бенц» смог быстро перестроить рабочие процессы: полностью ушел в онлайн и сделал покупку в таком формате удобной и выгодной для клиента. В компании изменили подход к продажам, став более гибкими по отношению к клиентам, в том числе и в ценообразовании. В результате отделы продаж существенно выросли в эффективности закрытия сделок.