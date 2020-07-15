Компания Chevrolet завершает производство модели Aveo, которая в США продается под названием Sonic. Aveo/Sonic выпускался более десяти лет и был доступен в кузове седан и хэтчбек. Последний экземпляр сойдет с конвейера американского завода GM в октябре 2020 года, сообщает портал Motor.ru.

О том, что Aveo/Sonic в скором времени уйдет в историю, стало известно еще в 2018 году. Тогда General Motors, которому принадлежит Chevrolet, объявил о планах отказаться от выпуска легковых моделей и сосредоточится на расширении линейки кроссоверов, внедорожников и электромобилей. Постепенно с рынка пропали Chevrolet Cruze, Impala и Volt, и вот теперь настала очередь Sonic.

По данным Carsalesbase.com, продажи модели в США снижались от года к году. Например, если в 2016 году дилеры реализовали 55,2 тыс. экземпляров Sonic, то в 2019-м продажи рухнули до 13,9 тыс. машин. За первый квартал 2020 года модель разошлась в количестве 4,3 тыс. штук.

История Aveo началась в 2002 году, а дизайн для модели разработал Джорджетто Джуджаро. В разных странах хэтчбеки и седаны продавались под названиями Suzuki Swift+, Pontiac Wave, Holden Barina, Chevrolet Lova, Daewoo Kalos, Ravon Nexia и ZAZ Vida. Модель сменила поколение в США в 2011 году, а с 2012 года Aveo выпускался на мощностях калининградского «Автотора».