Французский авторынок в июне вышел «в плюс»

Автомобильный рынок Франции в июне увеличился на 1,2% до 233820 машин. Таким образом, положительный результат зафиксирован впервые после пяти месяцев падения спроса. По итогам первого полугодия 2020 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 715804 единицы (-38,6%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в июне стала Renault, реализовавшая 54961 машину (+6,4%). Второе место занимает Peugeot с показателем 34508 проданных автомобилей (-5,7%). Реализация Citroen снизилась на 8,5% и составила 20929 машин. Далее идет Dacia, продажи которой составили 16574 автомобиля (+8,1%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen, чьи дилеры реализовали 13714 машин (-14,1%).

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