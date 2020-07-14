Dodge отказался от производства двух моделей

Компания Dodge приняла решение отказаться от продолжения выпуска сразу двух моделей. По данным издания Autoblog, ближе к концу года конвейер покинет кроссовер Dodge Journey. Автомобиль впервые появился в модельном ряду Dodge в 2008 году, но особой популярности так и не обрел: к примеру, в настоящее время у американских дилеров еще есть в наличии нераспроданные кроссоверы 2019 года выпуска, пишет портал Motor.ru. А минивэн Grand Caravan, который также не пользовался спросом у покупателей, уже снят с производства – впервые с 1983 года.

Journey и Grand Caravan суммарно составляли около 38% продаж марки. Таким образом, в новом году модельный ряд Dodge будет состоять всего из трех моделей: Charger, Challenger и Durango, причем у каждой из них будет экстремальная версия Hellcat с могучим 6,2-литровым компрессорным мотором V8. За минивэны в концерне FCA будет отвечать марка Chrysler, предлагая покупателям обновленную Pacifica и новый Voyager. У таких марок, как Ram, Fiat и Alfa Romeo, на сегодняшний день тоже осталось менее четырех моделей в линейке – во всём FCA только Jeep предлагает больше.

Между тем, стало известно, что самая мощная версия Dodge Durango – SRT Hellcat – оказалась лимитированной, но не по количеству экземпляров, а по времени. Кроссовер встанет на конвейер в начале 2021 года – соответственно, его сборка прекратится летом того же года. Прием заказов откроется осенью 2020-го.

По словам топ-менеджера Dodge Тимоти Кунискиса, речь не идет о жестких ограничениях по тиражу, как, к примеру, у маслкара Challenger SRT Demon, выпущенного в количестве 3,3 тыс. штук. «Не могу назвать точное число, но будет собрано не более 2 тысяч экземпляров. Все зависит от спроса и от того, сколько кроссоверов мы успеем выпустить за шесть месяцев», – сказал Кунискис в интервью изданию Muscle Cars & Trucks.

Durango SRT Hellcat снимут с производства через полгода из-за проблем, вызванных коронавирусом: пандемия вынудила Dodge внести изменения как в производственные планы, так и в рабочие процессы. Кроме этого, в 2022 год кроссоверу не удастся вступить из-за экологических стандартов, которым не соответствует выхлоп компрессорной «восьмерки» новинки.

Версия SRT Hellcat появилась в линейке Dodge Durango после обновления, которое кроссовер пережил в начале июля. Модель оснащена 6,2-литровым двигателем V8 от Hemi, развивающим до 720 л.с. и 875 Нм крутящего момента. Такой агрегат, работающий в паре с 8-диапазонной автоматической трансмиссией TorqueFlite, делает автомобиль мощнее 717-сильного Jeep Grand Cherokee Trackhawk. На разгон с места до 60 миль в час SRT Hellcat тратит 3,5 секунды.

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