KIA привезет в Россию новый минивэн Carnival

Компания KIA Motors приняла решение привезти в Россию минивэн Carnival четвертого поколения. На рынке Кореи новинка поступит в продажу уже в третьем квартале 2020 года, а затем поэтапно будет выводиться и на рынки других стран мира, сообщает пресс-служба KIA.

По сравнению с предшественником габаритная длина нового Carnival, на ряде рынков представленного как KIA Sedona, увеличилась на 40 мм (до 5155 мм), задний свес – на 30 мм (до 1130 мм), что позволило обеспечить больший простор для пассажиров заднего ряда и при этом сохранить лучший в классе объем багажного отсека.

Что касается внешнего вида нового KIA Carnival, переднюю часть автомобиля отличает классическая форма решетки радиатора KIA «улыбка тигра» (tiger nose), объединенная с высокотехнологичными фарами. При взгляде на автомобиль сбоку бросается в глаза ярко выраженная «поясная» линия, протянувшаяся по всей длине кузова и соединяющая фары и задние фонари. Стойка крыши за задними дверями выполнена в виде характерного «плавника», причем его хромированное покрытие переходит и на широкую полосу, опоясывающую всю корму.

Салон нового KIA Carnival получил панорамный сенсорный дисплей с тактильной обратной связью в центре передней панели, а также продуманную компоновку и комфортную посадку на трех или даже четырех рядах сидений.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».