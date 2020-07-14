Jaguar отложил выпуск нового XJ из-за коронавируса

Компания Jaguar вынуждена отложить выпуск флагманского седана XJ следующего поколения из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ранее предполагалось, что премьера нового Jaguar XJ состоится осенью нынешнего года, а его продажи стартуют в начале 2021 года. Теперь же стало известно, что запуск производства модели состоится не раньше октября следующего года, пишет портал Speedme. До этого времени в компании намерены сконцентрироваться на выпуске более массовых моделей, приносящих прибыль.

На данный момент Jaguar уже ведет испытания седана XJ следующего поколения, который получит полностью электрическую модификацию. Подобный автомобиль сможет конкурировать с Tesla Model S. В основу следующего XJ ляжет масштабируемая архитектура MLA, которая предусматривает использование как традиционных двигателей внутреннего сгорания, так и гибридных или полностью электрических схем.

Новинку будут выпускать в Великобритании на предприятии в Касл-Бромвич. Новый XJ станет первой электрифицированной моделью, производимой на мощностях этого завода. На данный момент гибриды марки Range Rover собирают в английском Солихалле, а электрический кроссовер Jaguar I-Pace выпускают в Австрии на мощностях Magna Steyr.

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