JAC сертифицировал в России микроавтобус Sunray

Компания JAC Motors сертифицировала в России микроавтобус Sunray – в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства, и оно уже вступило в силу. Документ описывает четыре варианта исполнения: микроавтобус на 10, 12, 14 или 16 мест вместе с водительским. По предварительным данным, позже будет сертифицирован фургон в двух вариантах грузоподъемности, пишет портал «За рулем.РФ».

Под капотом заднеприводного микроавтобуса JAC Sunray установлен 2,7-литровый турбодизель на 150 л.с. и 355 Нм, который сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Спереди у Sunray независимая пружинная подвеска, сзади – рессоры.

В базовой версии Sunray оснащается системой ESP и устройством вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». В качестве опций будут доступны кондиционер, иммобилайзер, парктроник, предпусковой подогреватель, люк в крыше, противотуманные фары.

Выпуск микроавтобусов JAC Sunray для российского рынка будет налажен в Казахстане на заводе «СарыаркаАвтоПром», находящимся под контролем JAC Motors. Цены на модель пока не объявлены, но, судя по всему, Sunray попадет в ценовую категорию «ГАЗели Next», стоимость которой начинается от 1 млн 750 тыс. рублей за 14-местную версию.

Напомним, ранее компания JAC Motors анонсировала появление в России нового лифтбека JAC J7, который продается в Китае под названием A5. Кроме того, в этом году на российском рынке появится обновленный семиместный внедорожник JAC S7, производство которого налажено в Казахстане на заводе «СарыаркаАвтоПром». А ближайшей новинкой бренда станет компактный электромобиль JAC iEV7S казахстанской сборки, который ожидается в нашей стране уже в августе. Напомним, в настоящее время легковая модельная линейка JAC Motors включает в России кроссоверы JAC S3 и JAC S5, а также пикап JAC T6.

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