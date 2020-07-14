Электромобиль Tesla Model Y резко подешевел

Американский производитель электромобилей Tesla резко снизил цены на Model Y, который стал на 3 тыс. долларов дешевле. Такое резкое снижение стоимости через четыре месяца после выхода новинки на рынок компания объясняет попыткой удержать высокий темп продаж, пишет агентство «Прайм».

Таким образом, Tesla Model Y в США и Канаде можно купить от 49990 долларов (около 3,5 млн рублей) без учета госсубсидий (6,3 тыс. долларов или 450 тыс. руб.) при покупке электромобиля на территории Соединенных Штатов. Сейчас самая доступная версия Model Y в линейке – это двухмоторный электрокар, запас хода на одном заряде – 508 км.

Позднее будет выпущена еще более доступная модификация Model Y – с одним электродвигателем и задним приводом. На одном заряде батарей она проедет 480 км. По неофициальной предварительной информации, планируемая к запуску машина обойдется покупателю в 45 тыс. долларов или 3,18 млн рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам второго квартала 2020 года компания Tesla поставила 90,65 тыс. машин, что на 2,5% выше по отношению к первому кварталу, но на 5% меньше в годовом выражении. Поставки Model S и X составили 10,6 тыс. единиц, что меньше как в годовом, так и в квартальном выражении. А машин Model 3 и Y было поставлено 80,05 тыс. штук, что на 5% выше уровня первого квартала.

В том же квартале компания произвела 82272 электромобилей, это почти на 20% меньше по отношению к первому кварталу и на 5,5% ниже – ко второму кварталу 2019 года. Производство Model S и X составило только 6326 машин, это более чем вдвое меньше, чем в первом квартале текущего года и год назад. При этом автомобилей Model 3 и Y было произведено 75946 единиц –на 13% меньше по отношению к первому кварталу.

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