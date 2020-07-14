Ford возродил рамный внедорожник Bronco

Американский автопроизводитель Ford представил возрожденный рамный внедорожник Bronco, который в США называют самой долгожданной автоновинкой 2020 года. Предыдущий Bronco прекратили выпускать еще 24 года назад - в 1996-м, он представлял собой огромный двухдверник на шасси тогдашнего Ford F-Series.

Как пишет "Российская газета", в новом воплощении Bronco - это среднеразмерный внедорожник, который будет выпускаться с двух- и четырехдверным кузовами. Автомобиль построен на рамном шасси пикапа Ford Ranger T6. Использованы та же лонжеронная рама, передняя независимая подвеска и задний неразрезной мост.

Стиль автомобиля максимально близок к модели первого поколения выпуска 1965-1977 годов. Именно ей подражают круглые фары, общие пропорции кузова, "плоские" боковины, съемная сегментная крыша, безрамные боковые стекла.

При этом в Ford отмечают, что во главу угла была поставлена практичность, а не стиль. Автомобиль обладает самым высоким дорожным просветом в классе 294 мм, самую большую глубину преодолеваемого брода - 851 мм. Впервые в сегменте машину можно будет заказать на 35-дюймовой off-road резине прямо с завода.

Для Ford Bronco будут предлагаться два турбомотора EcoBoost: 2,3-литровая "четверка" (273 л.с. и 420 Нм) и 2,7-литровая "шестерка" (314 л.с. и 542 Нм). Трансмиссия может быть 7-ступенчатой механической или 10-ступенчатой автоматической. Все автомобили полноприводные, но при этом покупатели смогут выбирать разные системы: с передаточным числом понижающей передачи в раздаточной коробке 2,72 или 3,06. У автомобиля легко демонтируется не только крыша, но и боковые двери, причем для них предусмотрены специальные чехлы.

Интерьер тоже вдохновлен оригинальным "Бронко". Салон защищен от атмосферных осадков и имеет прорезиненный пол со сливными отверстиями, защищенную от воды электронику и водостойкую обивку. Передняя панель также может быть оснащена удобной стойкой для монтажа различных устройств, включая смартфоны, экшн-камеры, навигаторы и др.

Ford уже открыл прием заказов в США, хотя поставки автомобилей клиентам начнутся в 2021 году. Пока озвучена только базовая цена - от 29995 долларов (около 2 млн 130 тыс. руб.) за двухдверную версию с четырехцилиндровым мотором. Одновременно с рамным Bronco представили младшего брата - кроссовер Bronco Sport с несущим кузовом.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».