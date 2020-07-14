Mitsubishi Eclipse Cross получил две новые версии

Бразильское подразделение Mitsubishi выводит на местный рынок две новые версии Eclipse Cross: внедорожную Outdoor и «динамичную» Sport. Первую можно узнать по массивным пластиковым накладкам на кузове, а вторую – по паре прорезей на капоте, пишет портал Motor.ru.

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross Outdoor позиционируют как вариант для поездок за город. Такой автомобиль получил «внедорожный» защитный обвес из неокрашенного пластика с заметным крепежом, буксировочные проушины и черные элементы декора. Салон отличают новая обивка кресел и отделка дверных панелей с контрастной строчкой. Клиентам предлагают выбрать из нескольких вариантов цветов кузова: алмазного, титанового и серебристого.

Eclipse Cross Sport обзавелся выступающей «губой» спереди, воздуховодами с решеткой на капоте, черными колесными дисками, красными тормозными суппортами и деталями, выполненными «под карбон». В палитру входят три цвета: красный, титановый и чёрный.

Тираж внедорожной версии не ограничен, а вот спортивных кроссоверов будет выпущено всего 200 штук. Оба варианта доступны только в Бразилии.

Что же касается силовой установки, то она осталась прежней: в движение Eclipse Cross приводит 15-литровый бензиновый мотор мощностью 165 л.с., который сочетается с вариатором и полным приводом с муфтой на задней оси.

В России Mitsubishi Eclipse Cross стоит от 1,9 млн рублей. Ранее в продажу поступила специальная версия Black Edition, которая отличается от стандартной модели 18-дюймовыми черными дисками, черной радиаторной решеткой и другими затемнёнными элементами декора. За первую половину 2020 года в России было продано 475 автомобилей Eclipse Cross.

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