В Барнауле открылся новый дилерский центр грузовой техники Hyundai | АВТОСТАТ

В Барнауле открылся новый дилерский центр грузовой техники Hyundai

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В Барнауле открылся новый дилерский центр грузовой техники Hyundai

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России
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Компания Hyundai Truck and Bus Rus открыла в Барнауле новый дилерский центр грузовой техники Hyundai. Здесь будут оказываться услуги по продаже грузовых автомобилей Hyundai и запасных частей, а также техническому обслуживанию и ремонту машин. Зона диагностики и ремонта дилерского центра включает в себя 13 постов, для увеличения производительности сервисной станции для коммерческих автомобилей на территории дилерского центра начинается стройка нового корпуса.

На сегодняшний день дилерская сеть Hyundai Truck and Bus Rus насчитывает 57 центров в различных регионах России. Производственные мощности коммерческой техники Hyundai в России сосредоточены на калининградском заводе «Автотор». Все коммерческие автомобили оснащаются широкой гаммой универсальных и специальных надстроек отечественного производства.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: дилеры легкие коммерческие автомобили грузовые автомобили hyundai

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