Калужский завод Volkswagen выпустил 600-тысячный двигатель

Калужский моторный завод Volkswagen Group Rus 13 июля выпустил 600-тысячный двигатель 1.6 MPI серии EA211 с момента открытия предприятия в сентябре 2015 года. Этот показатель стал возможным благодаря высокой эффективности производственных процессов, а также устойчивому спросу на данную модель двигателя среди российских клиентов. Только в 2019 году на заводе по производству двигателей Volkswagen Group Rus было выпущено 143,5 тыс. агрегатов, сообщает пресс-служба Volkswagen Group Rus.

Бензиновый двигатель 1.6 MPI серии EA211 выпускается в двух вариантах мощностей – 90 и 110 л.с. Моторы калужского производства соответствуют всем международным стандартам концерна Volkswagen AG – на предприятии осуществляется полный контроль качества выпускаемой продукции, проводятся многочисленные испытания и тесты. В настоящий момент бензиновый двигатель 1.6 MPI устанавливается на трех моделях российского производства – Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Octavia.

Выпускаемые в Калуге двигатели поставляются не только на локальный рынок, но и на производственные площадки по всему миру. В результате отлаженной цепочки поставок двигатели российского производства экспортируются в Германию, Мексику, Испанию, Польшу и другие страны. По итогам прошлого года общий объем экспорта составил 24 тыс. моторов.

Напомним, запуск завода Volkswagen Group Rus по производству двигателей состоялся 4 сентября 2015 года. Общая сумма инвестиций в строительство завода составила 250 млн евро. Завод по производству двигателей площадью 32 тыс. кв.м. расположен в Калуге, в непосредственной близости от автомобильного предприятия Volkswagen.

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