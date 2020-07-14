KIA Rio: какие версии предпочитают россияне?

Как выяснилось, более половины (52%) реализованных машин данного семейства приходится на кросс-хэтчбеки KIA Rio X-Line . Соответственно оставшиеся 48% пришлось на седаны .

KIA Rio четвертый год подряд удерживает звание самой популярной иномарки в нашей стране. Так, по итогам 1 полугодия продажи этой модели составили 36164 единицы. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили рассмотреть потребительские предпочтения в отношении KIA Rio.

83% всех продаваемых «Рио» оснащаются 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с. Лишь только каждый шестой покупатель (17%) выбрал мотор 1,4 л (100 л.с.).

Львиная доля (79%) тех, кто приобрел эту модель, отдали предпочтения автоматической КП. Таким образом, каждый пятый (21%) склонился в пользу «механики».

Самой популярной комплектацией в семействе «Рио» является Comfort, доля которой составляет 41%. Версию Luxe предпочли 29% покупателей, далее идет Prestige (14%). На долю Premium пришлось 8%, на Classic – 5%. Еще 3% в структуре продаж KIA Rio заняли специальные серии Edition, которые выпускаются ограниченным тиражом.

Самая актуальная информация о стоимости и комплектациях KIA Rio (и других машин) содержится на сайте «Цена Авто».